Germania: ministro Esteri Maas mette in guardia da riarmo nucleare

- Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, ha messo in guardia dalla rinnovata corsa agli armamenti nucleari, chiedendo con urgenza nuovi sforzi per il disarmo nucleare. “Viviamo in un'era che si è trasformata di nuovo in una spirale di armamenti nucleari e, se ci limitiamo a stare lì a guardare, vi saranno conseguenze fatali”, ha dichiarato Maas durante la conferenza stampa che ha tenuto oggi ad Amman. Il ministro degli Esteri tedesco si è recato nella capitale della Giordania per partecipare alla conferenza di revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (Tnp). L'incontro è stato organizzato dell'Iniziativa di Stoccolma. Si tratta di un formato per il disarmo nucleare che, istituito nel 2019, riunisce Germania, Svezia, Argentina, Etiopia, Giordania, Finlandia, Canada, Kazakhstan, Indonesia, Giappone, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Norvegia, Svizzera, Spagna e Corea del Sud. (Geb)