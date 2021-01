Imprese: Urso (Fd'I), Iveco ceduta a azienda di stato cinese? Utilizzare golden power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ipotesi che anche Iveco sia ceduta ad una azienda statale cinese preoccupa anche per i suoi risvolti nella produzione di veicoli miliatari”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir, in merito a notizie diffuse dai media su trattative in corso. “Stupisce l’assenza della politica su azioni che riguardano i principali asset produttivi del Paese che rischiano di avere conseguenze non solo sul piano economico ed occupazionale ma anche su quello della sicurezza nazionale. In tal caso, peraltro, è necessario valutare anche l’ipotesi di utilizzare la golden power”, conclude il senatore Urso. (Com)