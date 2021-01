Sardegna: dalla Regione 1 milione e 395mila euro ai comuni interessati da diminuzione occupati nella forestazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Via libera della Giunta Regionale ad un nuovo programma da 1 milione e 395 mila euro in favore dei comuni con una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. La somma servirà per interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo. Già nello scorso mese di luglio per la stessa ragione, la Regione aveva assegnato ai comuni contributi per 4 milioni di euro. "I Comuni – ha spiegato l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis – potranno eseguire lavori di manutenzione forestale, rimboschimenti e imboschimenti per la riqualificazione ambientale e la salvaguardia del territorio, forestazione urbana, interventi di realizzazione di sistemi verdi, della rete ecologica regionale o locale, sentieri, piste ciclopedonali destinate alla fruizione delle aree forestali e rurali e lavori fitosanitari. Ma anche opere di prevenzione del rischio incendi e interventi di salvaguardia e ripristino del patrimonio forestale danneggiato, semplici lavori di ingegneria naturalistica, con impiego prevalente di materiale vegetale vivo, connessi alla sistemazione di piccole frane, scarpate, viabilità agro-silvo-pastorale, sentieri, piste di esbosco, ruscelli e piccoli corsi d'acqua. Infine, lavori di sistemazioni idraulico forestale, come ricostituzione e cura dei boschi, consolidamento dei versanti e di regimazione delle acque".