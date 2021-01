Egitto-Israele: colloquio Shoukry-Ashkenazi su preparativi Quartetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha condotto oggi 6 gennaio un colloquio telefonico con il suo omologo israeliano, Gabi Ashkenazi. Il colloquio è avvenuto nel quadro dei preparativi in corso per la riunione del Quartetto che comprende Egitto, Giordania, Francia e Germania che si terrà nei prossimi giorni. Si tratta di un gruppo di paesi che cercano di portare avanti gli sforzi di pace nella regione durante la fase successiva in coordinamento con gli Stati Uniti e tutte le parti interessate. È in corso anche un coordinamento bilaterale con la parte palestinese nel quadro degli accordi necessari per la riunione del Quartetto, per il quale il ministro egiziano Shoukry ha tenuto un altro colloquio con il suo omologo di Ramallah, Riyad al-Maliki, alla luce delle posizioni egiziane volte a raggiungere una soluzione praticabile alla causa palestinese. (Res)