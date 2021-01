Romania: prezzi produzione industriale calati dello 0,7 per cento a novembre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi alla produzione industriale totale (mercato interno e mercato esterno) sono calati dello 0,7 per cento nel mese di novembre 2020 su base annua. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. A novembre 2020, i prezzi della produzione industriale totale (mercato interno e mercato estero) sono inoltre aumentati dello 0,6 per cento rispetto al mese precedente. Su base annua, per i principali gruppi industriali, le statistiche mostrano aumenti di prezzo significativi per l'industria dei beni di uso corrente (+3,71 per cento), dell'industria dei beni durevoli (+ ,09 per cento), dell'industria beni strumentali (+2,85 per cento) e nell'industria dei beni intermedi (+0,50 per cento). Nel caso del settore energetico si registra un calo del 9,81 per cento. Nell'industria estrattiva c'è stata una diminuzione di questi prezzi del 10,81 per cento e nell'industria manifatturiera una riduzione dello 0,8 per cento. Nella produzione e fornitura di elettricità e calore, gas, acqua calda e aria condizionata c'è stato un aumento dell'1,71 per cento. (Rob)