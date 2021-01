Hong Kong: Regno Unito, arresti di massa “grave attacco ai diritti e alle libertà” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 53 persone sono state arrestate a Hong Kong con l’accusa di violare la legge sulla sicurezza nazionale. Lo riferisce il sito di informazione “Hong Kong Free Press”, secondo cui tra gli arrestati ci sono attivisti di primo piano ed ex deputati dell’opposizione, accusati di avere organizzato e partecipato lo scorso luglio alle primarie per la scelta dei candidati pro democrazia per le elezioni del Consiglio legislativo (Legco) previste inizialmente il 6 settembre e rimandate a causa della pandemia del nuovo coronavirus. Parlando in conferenza stampa il portavoce cinese del ministero degli Esteri , Hua Chunying, ha dichiarato che la misura si è resa necessaria per fermare le “forze esterne e gli individui” che cospirano per danneggiare “la stabilità e la sicurezza” della Cina. (segue) (Rel)