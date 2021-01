Governo: Salvini, lavoriamo per mandarli a casa, pronti a tornare in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo lavorando per mandarli a casa". Lo ha detto a proposito del governo il segretario della Lega Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. "Le parole non bastano. Stiamo lavorando in Parlamento, nelle Regioni, nei Comuni. Nelle piazze siamo pronti a tornare insieme a voi, in maniera controllata, distanziata, educata, ma determinata, perché non si può più andare avanti in balia dei cambiamenti di umore di Conte, di Renzi, dell'Azzolina, di Bonafede, della De Micheli, di Franceschini", ha detto Salvini. "È una vergogna - ha proseguito - leggere i giornali durante questi giorni di festa per qualcuno e di sofferenza e di preoccupazione per milioni di italiani. Il governo non si sta occupando di vaccini, di scuola, di rimborsi, di infrastrutture, ma di poltrone, di rimpasti e di beghe. Basta: che il 2021 sia un anno di ripartenza, di salute, di lavoro, di scuola in presenza e di università in presenza". E sull'università il leader della Lega ha aggiunto che "è scomparso il ministro" Gaetano Manfredi. "Che fine ha fatto il ministro dell'Università? Gli studenti pagano le rette, gli affitti, per non andare all'università da mesi", ha detto Salvini. "Sono tanti temi, noi non abbiamo bacchette magiche, ma le soluzioni le abbiamo proposte. Prima questo governo va a casa e lascia la parola agli italiani, lascia il posto a gente che ha dimostrato di mantenere le promesse, di passare dalle parole ai fatti, prima l'Italia tornerà a correre", ha aggiunto il segretario del Carroccio, che in conclusione ha detto: "Io so che il carbone alle Azzolina, ai Conte, ai Di Maio e agli Zingaretti sarà arrivato. Noi ci siamo, per dire di no alle scelte sbagliate e per dire di sì a quello che serve all'Italia e agli italiani". (Rem)