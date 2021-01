Vaccini: Salvini, mancano medici siringhe e dosi, abbiamo scritto direttamente ad Arcuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mancano medici, siringhe e vaccini". Lo ha denunciato il segretario della Lega Matteo Salvini durante una diretta Facebook, annunciando: "Abbiamo scritto direttamente al commissario Arcuri, che ha sbagliato a mandare le siringhe. Parlano di vaccini da mesi, ma hanno mandato decine di migliaia di siringhe sbagliate in Lombardia e in tutta Italia". "Pochi minuti fa - ha aggiunto Salvini - si è conclusa la riunione delle Regioni con il governo e con Arcuri sui vaccini e si sono accorti che non stanno mandando i medici promessi, perché il governo ha approvato in ritardo la legge Finanziaria e quindi Arcuri ha detto che non è riuscito a fare il bando per i nuovi medici, che arriveranno se va bene tra alcune settimane. Quindi ci sono medici che attualmente stanno lavorando negli ospedali che stanno girando come trottole perché il governo è arrivato in ritardo e Arcuri non ci aveva pensato, quindi i governatori della Lega e del centrodestra gli hanno chiesto medici rapidamente quote ulteriori di vaccini, altrimenti settimana prossima le Regioni staranno ferme con le mani in mano". "Mancano medici, mancano siringhe e mancano vaccini", ha concluso il leader del Carroccio. (Rem)