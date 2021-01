© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'approvazione da parte dell'Agenzia Europea dei Medicinali (Ema) del vaccino Moderna, la Commissione tecnico scientifica di Aifa si riunirà giovedì 7 gennaio 2020 per esaminare il dossier sull'autorizzazione all'immissione in commercio in Italia e definire le modalità di utilizzo nel Ssn. (Ren)