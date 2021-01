Serbia: accordo fra governo e Fondo russo investimenti per 2 milioni dosi vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Serbia ha firmato un accordo con il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) per ricevere ulteriori 2 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus Sputnik V. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sputnik", ricordando come sempre oggi sia iniziata la vaccinazione di massa in Serbia con il vaccino di produzione russa. La fornitura sarà consegnata dalle organizzazioni partner di Rdif da India, Cina, Corea del Sud e altri paesi, secondo la dichiarazione. Il 30 dicembre scorso la Serbia ha ricevuto il primo lotto del vaccino contro il coronavirus russo composto da 2.400 dosi. Il governo serbo ha autorizzato l'uso di Sputnik V senza effettuare sperimentazioni cliniche. (Seb)