Banche: Abi a Unimpresa, già evidenziata rigidità norme Ue

- Con riferimento a una dichiarazione del sig. Salvo Politino, vice presidente di Unimpresa, riportata questa mattina da una agenzia di stampa relativa alle nuove definizione di 'default', il direttore generale dell’Associazione Bancaria Italiana, Giovanni Sabatini, sottolinea che "sin dal gennaio del 2015, momento in cui sono state avviate da parte dell’Eba le attività dirette alla definizione delle nuove regole in materia di default, l’Abi ha evidenziato con forza nelle risposte alle consultazioni pubbliche l’eccessiva rigidità delle soglie indicate dall’Eba e le potenziali ricadute negative e i rischi connessi alle nuove regole". Sabatini rimarca inoltre come "anche la Federazione Bancaria Europea, di cui l’Abi fa parte in modo attivo, nella risposta del gennaio 2016 alla consultazione dell’Eba evidenziava l’eccesiva rigidità delle soglie individuate con particolare riferimento a quelle delle famiglie. L’attenzione al tema, dal 2016 in poi, è sempre stata massima attraverso continui confronti nelle sedi istituzionali europee, sia in Commissione sia in Parlamento Europeo con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, sia nelle sedi istituzionali italiane". (segue) (Com)