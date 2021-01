Algeria: nuove operazioni dell'esercito contro terrorismo e criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito algerino ha iniziato il nuovo anno con una serie di operazioni contro i gruppi terroristici e la criminalità organizzata. Il ministero della Difesa algerino ha rivelato il risultato delle operazioni militari condotte dal 30 dicembre al 5 gennaio. In particolare sei terroristi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco sulle alture di Tipaza, a circa 120 chilometri a ovest di Algeri. Al termine di questa operazione sei armi da fuoco sono state recuperate. Il ministero ha anche rivelato il sequestro, al confine con la Libia, di due mitragliatrici Kalashnikov e una quantità di munizioni nella zona di In Amenas, oltre alla distruzione di 3 bombe artigianali a Boumerdes, a est di Algeri. Inoltre, due fiancheggiatori dei gruppi terroristici sono stati arrestati, aggiunge il comunicato. La gendarmeria e le pattuglie della guardia costiera hanno fermato 40 migranti di diverse nazionalità in otto province: Tlemcen, Naama, Sidi Bel Abbas (ovest), Tebessa, Bejaia (est) e Tamanrasset, che si trova nell'estremo sud dell'Algeria. (Res)