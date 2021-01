Usa: Georgia, candidato Dem per il Senato Ossoff si proclama vincitore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo candidato democratico ai ballottaggi in Georgia per gli ultimi due seggi al Senato degli Stati Uniti, Jon Ossoff, si è proclamato vincitore in un discorso pronunciato in diretta streaming. “Georgia, grazie mille per la fiducia che hai riposto in me. Sono onorato del vostro sostegno, della vostra fiducia”, ha detto Ossoff, che corre contro il repubblicano David Perdue. “Che voi abbiate votato per o contro di me, io sarò per voi al Senato degli Stati Uniti. Servirò tutti i cittadini dello Stato, farò tutto il possibile per garantire che gli interessi della Georgia siano rappresentati nel Senato degli Stati Uniti”, ha dichiarato. Secondo le ultime proiezioni disponibili Ossoff si è aggiudicato il 50,2 per cento dei voti contro il 49,8 dello sfidante Perdue. Se confermato, l'esito consentirebbe ai Democratici di prendere il controllo del Senato.(Nys)