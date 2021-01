Spagna: ministra Difesa, Forze armate guidate da più rigorosa neutralità politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate spagnole sono guidate "dalla più rigorosa neutralità politica e difendono, se necessario con la loro vita, la Costituzione e i valori, i principi e i diritti in essa riconosciuti". Lo ha affermato la ministra della Difesa, Margarita Robles, in in lungo discorso in occasione della "Pasqua militare", la tradizionale cerimonia durante la quale si stila un bilancio dell'anno precedente appena trascorso. Robles ha chiarito che nessuno ha il diritto, tanto meno "chi un tempo indossava l'uniforme delle Forze armate, di nuocere all'immenso prestigio che hanno i nostri Eserciti", riferendosi implicitamente ad una polemica chat su Whatsapp nella quale un nutrito gruppo di ex militari paventava la possibilità di un "colpo di Stato" e di fucilare diversi esponenti del governo. (segue) (Spm)