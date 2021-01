Spagna: ministra Difesa, Forze armate guidate da più rigorosa neutralità politica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni precedenti altri ex ufficiali avevano inviato una lettera al re Felipe VI per prendere posizione sulla preoccupante situazione politica del Paese accusando il governo "social-comunista" di Pedro Sanchez di mettere a rischio la stabilità dell'ordinamento democratico spagnolo. Questi militari, secondo la ministra "meritano solo il più assoluto rifiuto, a causa della loro intolleranza, dei loro deliri e del loro totale allontanamento dai valori militari". Robles ha messo in evidenza il grande lavoro svolto dalle Forze armate negli ultimi 10 mesi, nelle Operazione Balmis e Baluarte, partecipando a tutti i tipi di missioni e conducendo una lotta contro il coronavirus che non si è ancora conclusa. "Siamo orgogliosi del carattere esemplare di questi uomini e donne che fanno tutti i lavori più difficili: allestire ospedali e evacuare i malati via terra, mare e aria; disinfettare le case e i mercati centrali". Robles ha evidenziato, infine, che attraverso queste operazioni "Le Forze armate hanno compiuto il più grande sforzo militare in tempo di pace della nostra storia". (Spm)