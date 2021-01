Governo: in stallo lo scontro Renzi-Conte, D'Alema difende il premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia viva “è pronta al dibattito in Parlamento” e “le ministre a dimettersi": è arrivato il momento che "Conte si decida”. Lo ha ribadito in una intervista a “La Stampa” la capogruppo di Iv, Maria Elena Boschi, mentre resta lo stallo tra il premier, Giuseppe Conte e Matteo Renzi sul futuro dell'esecutivo. “A oggi, non c'è stata ancora nessuna risposta dal Governo", ha detto Boschi anche se, secondo fonti di maggioranza, la nuova bozza del Recovery plan avrebbe accolto alcune richieste dei renziani. Per l’esponente di Iv è "legittimo" che Conte verifichi un possibile sostegno alla maggioranza da parte dei “responsabili”, ma "l'importante è che non perda tempo", ha aggiunto. (segue) (Rin)