Crisi di governo: in stallo lo scontro Renzi-Conte, D'Alema difende il premier

- Italia viva “è pronta al dibattito in Parlamento” e “le ministre a dimettersi": è arrivato il momento che "Conte si decida”. Lo ha ribadito in una intervista a “La Stampa” la capogruppo di Iv, Maria Elena Boschi, mentre resta lo stallo tra il premier, Giuseppe Conte e Matteo Renzi sul futuro dell'esecutivo. “A oggi, non c'è stata ancora nessuna risposta dal Governo", ha detto Boschi anche se, secondo fonti di maggioranza, la nuova bozza del Recovery plan avrebbe accolto alcune richieste dei renziani. Per l’esponente di Iv è "legittimo" che Conte verifichi un possibile sostegno alla maggioranza da parte dei “responsabili”, ma "l'importante è che non perda tempo", ha aggiunto."Il problema che abbiamo posto non è di avere più spazio nel governo e avere più incarichi, ma il problema che abbiamo sollevato è la qualità dell'azione di governo", ha ribadito sempre oggi anche Teresa Bellanova, capo delegazione di Italia viva, a "Mattino Cinque". "Conte scenda dal piedistallo e incominci a tessere una tela che risponde non alle postazioni e agli incarichi, ma ai problemi dei cittadini di questo Paese", ha poi aggiunto.Ma la crisi di governo sollevata da Italia viva rientrerà perché "conviene a tutti” e anche perché "non credo che possa passare per la mente di nessuno l'idea di mandare via da Palazzo Chigi l'uomo più popolare del Paese per fare un favore a quello più impopolare". E’ la posizione espressa da Massimo D'Alema che, in un colloquio con "Repubblica", esprime cauto ottimismo sullo scontro in atto tra il premier e Matteo Renzi. E sull'ipotesi di Goffredo Bettini come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, D'Alema ha osservato: "Bettini è uno serio e responsabile. Per fortuna a cercare una soluzione ci sono uomini come lui e come Roberto Speranza, il difensore della salute degli italiani". (Rin)