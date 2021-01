Egitto: al Sisi discute con capo intelligence Kamel esito visita in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdul-Fattah al Sisi, ha incontrato Abbas Kamel, capo dei servizi segreti generali del Cairo. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale egiziano, Bassam Radi, in un comunicato sulla sua pagina ufficiale Facebook. L'incontro è servito per discutere dei risultati della recente visita del capo dell'intelligence egiziana in Sudan, dove ha incontrato Abdul-Fattah al Burhan, presidente del Consiglio sovrano di transizione sudanese. Lunedì scorso Kamel ha sorprendentemente iniziato una visita in Sudan poco dopo che Khartoum aveva saltato un incontro trilaterale chiave con Egitto e Etiopia sulla grande diga etiope (GERD), dopo che una richiesta sudanese di tenere riunioni bilaterali con i tecnici dell'Unione africana era stata trascurata. Successivamente il Sudan ha dichiarato di non essersi ritirato dai colloqui trilaterali, preannunciando la partecipazione a un incontro che si terrà il 10 gennaio. Al Sisi e Kamel hanno esaminato anche i recenti sviluppi relativi alla sicurezza nazionale egiziana, compresi gli sforzi di lotta al terrorismo. (Res)