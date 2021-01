Regno Unito: Johnson, riapertura dopo nuova serrata sarà molto graduale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha detto oggi alla Camera dei comuni che la fine dell'ultima serrata in Inghilterra sarà molto graduale, quando le regioni del Paese usciranno gradualmente dalle severe restrizioni imposte. Rivolgendosi al Parlamento prima che i deputati votino sulle ultime misure anti-contagio, Johnson ha affermato di aver opposto resistenza all'idea di chiudere le scuole "fino all'ultimo momento", ma è stato costretto a farlo. Le scuole, ha detto, saranno le prime ad aprire al termine della serrata. Esortando alla cautela su qualsiasi calendario per la riapertura del Paese, Johnson ha detto: "E come è avvenuto la scorsa primavera, la nostra uscita dalla serrata non sarà un 'big bang' ma un graduale scartamento". (Rel)