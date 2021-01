Vaccini: Sileri, dopo ok a Moderna necessaria strategia per Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ulteriore passo avanti: benvenuto al vaccino Moderna, appena approvato dall'Ema. Ora è necessaria una strategia che consenta di avere più vaccini per l'intera Europa, in attesa delle altre autorizzazioni". Lo scrive in un post su Facebook il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri che aggiunge: "La campagna vaccinale procede, i miei colleghi continuano a essere vaccinati ogni giorno e presto si partirà con la seconda tranche di vaccini". (Rin)