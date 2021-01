Lombardia: Giannico e Perego (+Europa), giunta Fontana si dimetta e torniamo al voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale lombarda si dimetta e si torni a votare. Lo chiedono in una nota Vincenzo Giannico e Luca Perego, portavoce di +Europa Lombardia. “In questi giorni di mala gestione e cattiva organizzazione della campagna vaccinale in Lombardia che si protrae ormai dal marzo 2020, e dopo che la giunta Fontana è stata de facto commissariata dal leader di un partito della maggioranza lombarda, alcuni esponenti della Lega e di quella stessa maggioranza stanno cercando di nascondere l’incapacità degli amministratori lombardi intorbidendo le acque e confondendo le idee con dichiarazioni che nulla hanno a che vedere con il problema reale”, osservano Giannico e Perego. "Non sono più tollerabili gli indecenti spettacoli da prestigiatore di Salvini. Questa giunta e i consiglieri che la sostengono si devono dimettere immediatamente per manifesta incapacità gestionale amministrativa e politica. A poco serve ricorrere ad eventuali rimpasti - osservano gli esponenti di +Europa - e non sono i nomi altisonanti, Letizia Moratti (questo sarebbe il primo di una serie di nomi eccellenti? Seriamente?), che risolveranno i problemi. Più utili invece tecnici competenti e professionali che sanno realmente come affrontare la situazione". “Dopo quasi tre anni di un’amministrazione impreparata e incapace, spacciata fino all’altro giorno come la migliore possibile, chi ci garantisce che il ‘felpaiolo’ sia in grado di trovare e proporre personale realmente capace e preparato? Meglio tornare a votare per dare a questa nostra Lombardia una giunta che sia in grado si affrontare l’emergenza che, speriamo ci si sbagli, ci accompagnerà ancora per un periodo non breve”, concludo Giannico e Perego. (com)