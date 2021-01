Repubblica Centrafricana: presidenziali, dieci candidati chiedono annullamento elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci candidati alle elezioni presidenziali in Repubblica Centrafricana, tenute lo scorso 27 dicembre e vinte dal presidente Faustin-Archange Touadera, hanno chiesto l’annullamento del voto, denunciando irregolarità e una bassa affluenza. E’ quanto si legge in un comunicato congiunto diffuso nella serata di ieri. “Chiediamo un annullamento puro e semplice e un ritorno alle elezioni”, si legge. Touadera è stato proclamato vincitore con il 53,9 per cento dei voti, conquistando un secondo mandato alla guida del Paese. Le elezioni presidenziali, che hanno coinciso con le elezioni legislative, si sono svolte sullo sfondo di una nuova offensiva da parte di una coalizione di gruppi ribelli armati, con migliaia di elettori impossibilitati a votare. Secondo i dati ufficiali, il voto non si è svolto affatto in 29 delle 71 sotto prefetture del Paese ed è stato limitato in altre sei.(Res)