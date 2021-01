Monza: da prossimo lunedì tornano parcheggi a pagamento e divieti per pulizia strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce del dpcm che ha istituito la zona arancione per il weekend del 9 e 10 gennaio e posticipato la ripresa delle scuole superiori in presenza all’11 gennaio, l'amministrazione comunale di Monza ha stabilito di prorogare per altri quattro giorni l’attuale sospensione del parcheggio a disco orario, del pagamento nelle strisce blu e del divieto di sosta per il lavaggio strade. La regolamentazione abituale - fa sapere un comunicato stampa del Comune - tornerà in vigore a partire dal prossimo lunedì 11 gennaio. (com)