Grecia: Covid, Mitsotakis annuncia avvio vaccinazioni estensive dal 20 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vaccinazione della popolazione greca contro il coronavirus inizierà il 20 gennaio, a partire da quelli di età pari o superiore a 85 anni. Lo ha detto il primo ministro Kyriakos Mitsotakis durante una riunione che ha presieduto presso la sede del segretariato della Protezione civile. La piattaforma online per la prenotazione elettronica degli appuntamenti di inoculazione aprirà l'11 gennaio. "E' imperativo che tutti i cittadini si registrino per le ricette elettroniche senza supporto cartaceo, in quanto ciò consentirà loro di ricevere notifiche elettroniche per i loro appuntamenti", ha detto Mitsotakis, aggiungendo che attualmente circa 5.000 cittadini vengono vaccinati ogni giorno in Grecia. "Se questo ritmo viene mantenuto, contribuirà a garantire che la pianificazione delle vaccinazioni sia soddisfatta con successo", ha aggiunto il premier ellenico, ripreso dal quotidiano "Kathimerini".(Gra)