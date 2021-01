Libia, al-Mismari: "L'Onu schiera a Sirte uomini disarmati per la missione di monitoraggio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Ahmed Al-Mismari, ha rivelato che le Nazioni Unite schiereranno osservatori disarmati per monitorare il cessate il fuoco nella città di Sirte. Parlando all'emittente "al Hadath", l'ufficiale di Bengasi ha spiegato che si tratta di civili e ufficiali in pensione e non forze di pace o di separazione. Ha sottolineato che questa procedura rientra nel quadro di quanto concordato nei negoziati.Al-Mismari ha sottolineato che la rimozione delle forze straniere e dei mercenari rappresenterà un passo importante verso la costruzione della fiducia e il ripristino dello Stato se le Nazioni Unite riusciranno ad ottenerla entro il periodo di novanta giorni. Il segretario generale Antonio Guterres ha raccomandato ieri il dispiegamento di osservatori internazionali in Libia sotto l'egida delle Nazioni Unite per monitorare l'accordo di cessate il fuoco concluso ad ottobre da una base nella città strategica di Sirte, porta di accesso ai principali giacimenti petroliferi del Paese, mentre la Tunisia ha annunciato la speranza per l'approvazione di una risoluzione Onu sulla Libia il prima possibile. (Lit)