Covid: Salvini, in Puglia ospedale in Fiera uguale a Milano, qualcuno chieda scusa ai lombardi

- Scuse alla Lombardia per le critiche all'ospedale Covid alla Fiera di Milano. Le ha chieste in una diretta su Facebook il segretario della Lega Matteo Salvini. "Ieri sono andato a fare un sopralluogo all'ospedale in Fiera a Milano, fatto interamente con soldi privati, che vede al lavoro trecento tra medici e infermieri, più di duecento pazienti gravissimi curati. La Lombardia era stata presa in giro dal Pd e dalle sinistre nei mesi scorsi per 'un ospedale inutile', 'uno spreco', 'una follia senza senso'. Oggi la Puglia, alla guida dello stesso Pd, annuncia che nei prossimi giorni aprirà un ospedale in Fiera a Bari uguale", ha detto Salvini, concludendo: "Quindi il tempo è galantuomo e qualcuno dovrà chiedere scusa a dieci milioni di lombardi per gli insulti e le calunnie, gli attacchi e le infamie dei mesi passati, però l'importante è curare le persone".(Rem)