Difesa: capo esercito algerino riceve la sua controparte mauritana

- Il capo di stato maggiore dell'esercito algerino, Saïd Chanegriha, ha ricevuto la sua controparte mauritana, Mohamed Bamba Mokit, in visita ufficiale mercoledì ad Algeri. Lo ha annunciato una dichiarazione del ministero della Difesa algerino. Secondo la stessa fonte, "questo incontro è stato un'occasione per entrambe le parti per rivedere lo stato della cooperazione militare bilaterale e scambiare analisi e punti di vista su questioni di attualità e di comune interesse". Il Generale Chanegriha ha sostenuto, nell'occasione, che "questa visita è di particolare importanza per i due Paesi fraterni e che permetterà loro senza dubbio di sviluppare le relazioni, in particolare, alla luce di l'evoluzione del contesto di sicurezza prevalente nella regione ", si legge nel comunicato. (Res)