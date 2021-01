Vaccini: Arcuri, dal 20 gennaio 1.500 operatori tra medici e infermieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la somministrazione del vaccino Pfizer (modello Freeze) il commissario straordinario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, invierà da subito 1.500 operatori tra medici e infermieri, a integrazione dei 3.800 già operativi nelle singole regioni. La suddivisione sarà in base alla popolazione. Lo si apprende al termine dell'incontro odierno tra il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, il ministro della Salute Roberto Speranza, il commissario all'Emergenza, Domenico Arcuri e le Regioni. "Entro il 7 gennaio sarà comunicato l'elenco del personale individuato per regione alla Agenzie per il lavoro (sono 5 divise per aree territoriali, in base al numero di popolazione) e a partire dal 20 gennaio i primi candidati saranno disponibili", ha detto Arcuri durante la riunione. (Rin)