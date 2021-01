Mauritania: il 20 per cento delle importazioni dai paesi africani proviene dall'Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quota dei prodotti algerini sulle importazioni totali della Mauritania dai paesi africani ha raggiunto il 20 per cento, rendendo l'Algeria uno dei principali fornitori della Mauritania. Lo ha dichiarato ieri ad Algeri il direttore generale del commercio estero presso il ministero del Commercio algerino, Khaled Bouchalagem. Il funzionario ha spiegato all'agenzia di stampa ufficiale "Aps", che le importazioni della Mauritania di prodotti algerini rappresentano il 20 per cento delle importazioni totali di Nouakchott dai paesi africani, aggiungendo che entro il 2021 l'Algeria è in grado di aumentare le sue esportazioni verso Mauritania a 50 milioni di dollari o addirittura a superare i 53 milioni di dollari raggiunti nel 2017. (Res)