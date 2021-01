Vaccini: Moderna e J&J, fabbisogno personale coperto da Arcuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la somministrazione dei vaccini Moderna e Johnson&Johnson (modello 'cold') il fabbisogno di personale sarà coperto dagli arrivi forniti dalla struttura del commissario straordinario Domenico Arcuri. Sono stati selezionati non medici e infermieri già in servizio ma quelli in quiescenza e i laureati non ancora occupati. Nei limiti si evitano eccessive mobilità tra regioni per il personale. Lo ha sottolineato - a quanto si apprende - lo stesso Arcuri, durante l'incontro odierno tra governo e Regioni. (Rin)