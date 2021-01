Bielorussia: Lukashenko, solo elezioni possono portare a cambiamento presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo le elezioni possono portare al cambiamento del presidente della Repubblica in Bielorussia. Lo ha affermato il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko, ripreso dall'agenzia di stampa statale "Belta". "Mi piacerebbe vedere un Paese calmo e tranquillo", ha detto Lukashenko durante la visita allo stabilimento Gorizont di Minsk. "Se non ti piace il tuo attuale presidente, solo le elezioni possono risolvere questo problema. Solo le elezioni. Insisto su questo, anche se ad alcuni potrebbe non piacere", ha detto Lukashenko. Il presidente ha poi illustrato la decisione di istituire per il 2021 l'Anno dell'unità popolare in Bielorussia. "Desidero solo confermare che l'ho fatto non con l'obiettivo di dimostrare qualcosa a qualcuno. Anche se potrebbe avere senso. Tutti dovrebbero capire che non sono un nemico della mia gente o di me stesso", ha detto Lukashenko.(Rum)