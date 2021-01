Covid: Ema, vaccino Moderna efficace al 94,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino anti-Covid dell'azienda Moderna ha dimostrato un'efficacia del 94,1 per cento. A dirlo l'Agenzia europea del farmaco (Ema) che ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino dell'azienda Moderna contro il Covid 19 per prevenire la malattia da coronavirus 2019 (Covid-19) nelle persone a partire dai 18 anni di età. Questo è il secondo vaccino che Ema raccomanda per l'autorizzazione dopo quello di Pfizer-BioNTech. L'Ema ha spiegato che il comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema ha valutato accuratamente i dati su qualità, sicurezza ed efficacia del vaccino e ha raccomandato per consenso la concessione di un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionale formale da parte della Commissione europea. Ciò garantirà ai cittadini dell'Ue che il vaccino soddisfi gli standard comunitari e metta in atto le salvaguardie, i controlli e gli obblighi per sostenere le campagne di vaccinazione a livello dell'Unione europea. (segue) (Beb)