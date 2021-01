Covid: Ema, vaccino Moderna efficace al 94,1 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo vaccino ci fornisce un altro strumento per superare l'attuale emergenza", ha affermato la direttrice esecutiva di Ema, Emer Cooke. "Il fatto che abbiamo questa seconda raccomandazione positiva sul vaccino a poco meno di un anno da quando la pandemia è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) è una testimonianza degli sforzi e dell'impegno di tutte le parti coinvolte", ha aggiunto. "Come per tutti i medicinali, monitoreremo attentamente i dati sulla sicurezza e l'efficacia del vaccino per garantire una protezione continua del pubblico dell'Ue. Il nostro lavoro sarà sempre guidato dalle prove scientifiche e dal nostro impegno a salvaguardare la salute dei cittadini dell'Ue", ha sottolineato Cooke. (segue) (Beb)