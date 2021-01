Covid: Ema, vaccino Moderna efficace al 94,1 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ema ha spiegato che uno studio clinico molto ampio ha dimostrato che il vaccino Moderna è efficace a prevenire il Covid nelle persone dai 18 anni di età. La sperimentazione ha coinvolto in totale circa 30 mila persone. Una metà ha ricevuto il vaccino e l'altra ha ricevuto iniezioni fittizie. Le persone non sapevano se avevano ricevuto il vaccino o le iniezioni fittizie. L'efficacia è stata calcolata in circa 28 mila persone di età compresa tra 18 e 94 anni che non presentavano segni di infezione precedente. Lo studio ha mostrato una riduzione del 94,1 per cento del numero di casi di Covid-19 sintomatici nelle persone che hanno ricevuto il vaccino (11 su 14.134 persone vaccinate hanno avuto Covid-19 con sintomi) rispetto alle persone che hanno ricevuto iniezioni fittizie (185 su 14.073 persone che ha ricevuto iniezioni fittizie ha avuto il Covid-19 con sintomi). Ciò significa che il vaccino ha dimostrato un'efficacia del 94,1 per cento nello studio. Lo studio ha anche mostrato un'efficacia del 90,9 per cento nei partecipanti a rischio di Covid-19 grave, compresi quelli con malattie polmonari croniche, malattie cardiache, obesità, malattie del fegato, diabete o infezione da Hiv. L'elevata efficacia è stata mantenuta anche per generi, gruppi razziali ed etnici. (segue) (Beb)