Torino: furto in negozio in via Genova, arrestato 41enne

- Si aggirava in via Nizza alle 3 di notte tra le auto in sosta. Quando i poliziotti lo hanno visto, è salito su una vettura e ha provato a scappare, salvo essere fermato in corso Spezia dagli agenti. L'uomo, 41 anni, durante la perquisizione è stato trovato in possesso di numerosi arnesi da scasso. Non solo: aveva anche l’inserto di una cassa per la suddivisione dei soldi contenente monete e banconote per oltre 100 euro. Gli agenti hanno così appurato che il denaro era stato prelevato dal quarantunenne all’interno di un negozio di via Nizza nel quale si era introdotto forzando serranda e porta d’ingresso. Per l’uomo, un sorvegliato speciale, è scattato l’arresto per furto aggravato e la denuncia per ricettazione per materiale telefonico e informatico trovato nell’auto e per la violazione della sorveglianza speciale. Il denaro recuperato è stato poi riconsegnato a responsabile del negozio. (Rpi)