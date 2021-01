Covid: von der Leyen, ora a tutta velocità per rendere disponibile vaccino Moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro della Commissione europea a tutta velocità per approvare l'immissione al commercio del vaccino Moderna, dopo l'ok dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), e renderlo disponibile nell'Unione europea. Questo il commento via Twitter della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Buone notizie per i nostri sforzi per portare più vaccini anti-Covid agli europei! L'Ema ha valutato che il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Ora stiamo lavorando a tutta velocità per approvarlo e renderlo disponibile nell'Ue", ha aggiunto von der Leyen. (Beb)