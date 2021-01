Romania: ricevute altre 150 mila dosi di vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha ricevuto questa mattina altre 150 mila dosi di vaccino anti-Covid, attraverso il meccanismo comune dell'Unione Europea. Lo riferisce l'agenzia di stampa romena "Agerpres". Di queste, 40 mila dosi sono state portate a Bucarest all'Istituto Cantacuzino. Il resto andrà a Timisoara e Cluj. Questa è la terza tranche di vaccino Pfizer-BioNTech che arriva in Romania. Entro la fine di gennaio, la Romania dovrebbe aver ricevuto complessivamente 600 mila dosi di vaccino. "La terza fase della campagna di vaccinazione, che include la popolazione che non lavora nel sistema medico o in aree essenziali e non rientra nelle categorie a rischio, dovrebbe iniziare ad aprile", ha affermato il coordinatore della campagna nazionale di vaccinazione contro il Covid-19, Valeriu Gheorghita. (Rob)