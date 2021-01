Tunisia: governo determinato a contribuire al mantenimento della sicurezza internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza di turno del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, assegnata alla Tunisia per il mese di gennaio 2021 come membro non permanente all'interno di questo organismo delle Nazioni Unite, rappresenta un appuntamento cruciale per riaffermare l'attaccamento della Tunisia ai principi e agli obiettivi di le Nazioni Unite e la costante della sua politica estera. A sottolinearlo è il ministero degli Affari Esteri di Tunisi in una nota. Sono queste costanti "basate sul rispetto della legalità internazionale, della sovranità dei paesi, della non interferenza nei loro affari interni e del sostegno a cause giuste, prima fra tutte la causa palestinese", aggiunge il Ministero degli Affari Esteri nella dichiarazione. Oggi 6 gennaio in questo contesto si terrà un incontro di alto livello sotto la presidenza del Presidente della Repubblica Kais Saied sul tema "Le sfide per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale in contesti fragili". Il Ministro degli Affari Esteri, della Migrazione e dei Tunisini all'Estero, Othman Jerandi, presiederà un altro incontro di alto livello sulla "Cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo a 20 anni dall'adozione della risoluzione 1373 (2001)". Il programma di lavoro del Consiglio di sicurezza per il mese di gennaio prevede anche un briefing sulla "cooperazione tra l'ONU e le organizzazioni regionali e subregionali (la Lega degli Stati arabi) per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale". Un altro briefing è previsto sul monitoraggio dell'attuazione della risoluzione 2532 presentata su iniziativa del Presidente della Repubblica relativa all'organizzazione della solidarietà globale di fronte alla pandemia di coronavirus Covid-19. (Res)