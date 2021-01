Giappone: coronavirus, nuovo record giornaliero di contagi a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie giapponesi hanno confermato oggi a Tokyo 1.591 contagi da nuovo coronavirus, un nuovo record giornaliero dopo i 1.337 registrati giovedì scorso. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”. Il nuovo record si registra mentre è attesa per domani l’approvazione da parte del primo ministro Yoshihide Suga di un piano per dichiarare un nuovo stato di emergenza a Tokyo e in tre prefetture vicine. A livello nazionale sono stati confermati ieri 4.900 nuovi contagi. (Git)