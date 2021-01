Mafia: Guerini, un dovere ricordare oggi il sacrificio di Piersanti Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un dovere per tutti noi ricordare, oggi, il sacrificio di Piersanti Mattarella, un esempio di uomo dello Stato e di politico "che ha lottato per un'Italia senza mafie e più libera e che ha pagato con la vita la sua battaglia per la legalità". Così il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ricordando il Presidente della Regione Sicilia brutalmente assassinato a Palermo il 6 gennaio del 1980. "La sua visione riformatrice della politica è ancora oggi un punto di riferimento per tutti noi" ha concluso Guerini. (Res)