Scuola: Bonini (Cgil Milano), difficoltà ci sono, ma bisognava riportare ragazzi in aula

- "Le difficoltà ci sono, ma bisognava riportare i ragazzi a scuola". Lo dichiara in una nota Massimo Bonini, segretario generale Cgil Milano. "Di criticità pratiche e tecnico-sindacali ce ne sono a manciate ma ad un certo punto, nella vita, bisogna scegliere la priorità senza nascondersi dietro sterili elencazioni di problemi.Tutte le difficoltà le abbiamo scritte e dette al prefetto di Milano", osserva Bonini, chiarendo che "il sindacato confederale milanese è d'accordo con la riapertura. Come Cgil Milano, insieme a Cisl e Uil, rimaniamo d'accordo e convinti che il 7 si dovesse iniziare. Coerenti con quanto diciamo da mesi: una delle priorità è la scuola in presenza e in sicurezza dei ragazzi. I protocolli ci sono già tutti". "Ci sono critiche enormi da fare. L'abuso di dpcm che non prevedono il coinvolgimento dei lavoratori, che fanno scricchiolare Costituzione e democrazia è il primo elemento da tenere in considerazione. Le non scelte di questo Paese, le finte dichiarazioni dei mesi precedenti attorno alla scuola e questo ultimo rinvio fatto alla chetichella sono una delle pagine più tristi alle quale si possa assistere. Uno spettacolo indecente davanti alla disperazione di ragazze e ragazzi che chiedono da mesi di tornare in sicurezza nelle aule. Un altro schiaffo a loro un altro calcio al futuro del Paese. Noi stiamo dalla parte dei giovani e del futuro. Altri no. Ma i ragazzi lo ricorderanno", conclude Bonini. (com)