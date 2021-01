Scuola: assessore Fortini, in Campania non è mai stata chiusa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo scontro in Cdm tra i ministri Franceschini e Azzolina, l'assessore regionale non ha dubbi: "Concordo con Franceschini perché interpreto il mio ruolo in un solo modo: non decido solo io, ascolto prima dirigenti e famiglie. La politica si deve fare carico della responsabilità delle scelte ma non si può ragionare soltanto sulle proprie posizioni. E soprattutto con la delega per la scuola non puoi avere posizioni rigide". Infine Fortini ha chiarito le date del rientro in presenza in Campania: "Non si torna in presenza 7, 8 e 9 dove ci sarà didattica a distanza per tutti. L'11 gennaio torneranno in aula servizi infanzia, scuole infanzia e primaria di I e II classe elementare. Dal 18 gennaio in presenza tutta la primaria ma monitoreremo la curva dei contagi. La nostra scelta è dovuta al fatto che i più piccoli hanno difficoltà con la didattica a distanza per leggere e scrivere. Questo ci ha spinto a far tornare prima le elementari. Dal 25 poi valuteremo la possibilità di un ritorno graduale in presenza per le scuole medie inferiori e superiori, soprattutto per la mobilità di tante persone". (Ren)