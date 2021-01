Covid: crisi settore Wedding, controlli come in Serie A per far ripartire comparto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il metodo proposto nel protocollo prevede una procedura guidata per l'individuazione del livello di rischio dei partecipanti all'evento e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione. L'indagine sarà condotta da esperti in ambito del Servizio Prevenzione e Protezione, nonché da medici specializzati in medicina di lavoro, acquisendo le informazioni necessarie. Attraverso un diagramma si giunge ad una classificazione da verde (bassissima probabilità di diffusione di contagio) a viola (molto elevata probabilità di diffusione di contagio), tenendo conto di parametri come lavoro, viaggi, contatti diretti o indiretti con possibili positivi. L'accesso degli invitati avverrà mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, in ingresso e in uscita. I locali ristorativi saranno preventivamente sanificati ed igienizzati con consegna del relative verbale rilasciato da apposite ditta specializzata e secondo le indicazioni stabilite dal Ministero della Sanità. Il fine sarà rispettare tutti i protocolli di sicurezza e di prevenzione per realizzare le celebrazioni ed eventi in piena sicurezza, con personale ed invitati tutti negativi. "Lancio questa proposta, adesso attendo una risposta dalle istituzioni, pronto per collaborare e discutere di modifiche per migliorare questo protocollo", conclude Auletta. (Ren)