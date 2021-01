Ue: Eurostat, produzione industriale a novembre +0,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi alla produzione industriale sono aumentati dello 0,4 per cento sia nell'area euro che nell'Unione europea a novembre 2020 rispetto a ottobre 2020. Questo secondo le stime di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Ad ottobre 2020 i prezzi sono aumentati dello 0,4 per cento nell'area euro e dello 0,3 per cento nell'Ue. Nel novembre 2020, rispetto a novembre 2019, i prezzi alla produzione industriale sono diminuiti dell'1,9 per cento nell'area euro e dell'1,8 per cento nell'Ue. I prezzi alla produzione industriale nell'area euro a novembre 2020, rispetto a ottobre 2020, sono aumentati dell'1,3 per cento nel settore energetico, dello 0,3 per cento per i beni intermedi e dello 0,1 per cento per i beni di consumo durevoli, mentre i prezzi sono rimasti stabili per i beni strumentali e i beni di consumo non durevoli. I prezzi nell'industria totale esclusa l'energia sono aumentati dello 0,1 per cento. Nell'Ue i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dell'1,4 per cento nel settore energetico e dello 0,2 per cento per i beni intermedi e di consumo durevoli, mentre i prezzi sono rimasti stabili per i beni di consumo non durevoli e sono diminuiti dello 0,1 per cento per i beni strumentali. (segue) (Beb)