Recovery: Mulè, da FI proposta per rilancio Paese, aspettiamo Conte alla prova dei fatti

- "La rotta indicata dal presidente Berlusconi questa mattina su 'Il Sole 24 Ore' ancora una volta è quella che ha come stella polare l'interesse degli italiani e dimostra come Forza Italia abbia delineato il perimetro dentro il quale muoversi: a cominciare dalle tre macro riforme (fisco, burocrazia e giustizia) senza le quali qualsiasi intervento previsto dal Recovery Fund sarebbe inutile". Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti azzurri. "La nostra proposta per la ripartenza è articolata e precisa, non trascura nessun settore (a cominciare dal Mezzogiorno e dai giovani) e costituisce l'architettura per il rilancio economico e sociale del Paese. Da Silvio Berlusconi arriva una nuova lezione al governo e alla maggioranza che in queste ore non è preoccupata di perfezionare i progetti del Recovery ma è presa dall'ansia di perfezionare le quote tra i partiti con le poltrone da dividere", prosegue Mulè. "Il lavoro prodotto dai 28 dipartimenti azzurri conta di oltre 200 pagine dettagliate ed è la migliore risposta a chi, nonostante il momento di crisi ed emergenza straordinaria che vive l'Italia, continua a chiacchierare e a non fare. Misure e interventi che si innestano l'uno sull'altro, in perfetta sinergia con slancio pragmatico e visione liberale. Aspettiamo Conte e il governo alla prova dei fatti: noi ci siamo con proposte scritte nero su bianco e non sulla sabbia", conclude il deputato azzurro.(Com)