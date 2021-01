© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Servizio giardini di Roma Capitale ha nuovi mezzi a disposizione: 27 autocarri e 2 piattaforme aeree, acquistati grazie a un investimento di oltre 1 milione e 200mila euro. Si tratta di mezzi e strumenti mai avuti a disposizione, in queste quantità". lo scrive in un tweet il sindaco di Roma Virginia Raggi postando alcune foto. (Com)