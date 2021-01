Siria: 36 attacchi alla zona di de-escalation di Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo armato islamico di Jabhat al-Nusra in Siria ha bombardato la zona di de-escalation di Idlib in Siria 36 volte nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato Vyacheslav Sytnik, vice capo del Centro del ministero della Difesa russo impegnato nella riconciliazione delle parti opposte in Siria, nel corso di un briefing. "Abbiamo registrato 36 attacchi di bombardamento dalle posizioni del gruppo terroristico Jabhat al-Nusra nella zona di de-escalation di Idlib inclusi, secondo i dati della parte siriana, ha detto Sytnik. Ieri sono stati anche registrati bombardamenti da parte di gruppi armati legati alla Turchia. L'ammiraglio Sytnik ha detto che le unità della polizia militare russa hanno continuato le pattuglie nel distretto di Manbij della provincia di Aleppo, così come nelle province di Raqqa, al-Hasakah e Deir ez-Zor. (Res)