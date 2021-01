Corea del Nord: Kim Jong Un riconosce fallimento piano economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha riconosciuto che il piano quinquennale avviato nel 2016 non è riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati. Il leader, riferisce l’agenzia di stampa d Stato Kcna, ha parlato durante l’ottavo Congresso del Partito del lavoro nordcoreano. Nel suo discorso di apertura, pronunciato ieri, Kim ha dichiarato che “la strategia non ha raggiunto gli obiettivi in ​​quasi tutti i settori”. “Dobbiamo promuovere ed espandere ulteriormente i successi e le vittorie che abbiamo ottenuto attraverso i nostri sforzi scrupolosi, ma fare in modo di non ricevere di nuovo le lezioni dolorose”, ha detto Kim. Il Congresso si svolge a due settimane dall'insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden. (Git)