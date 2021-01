© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno dell'Epifania di 41 anni fa la mafia uccideva a Palermo Piersanti Mattarella. Volevano uccidere anche i suoi ideali di coraggio, giustizia sociale e delle 'carte in regola' ma non ci sono riusciti e oggi, come allora, il suo esempio è ancora forte nella nostra società". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. (Rin)