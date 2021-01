© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piersanti Mattarella veniva ucciso 41 anni fa. Un momento drammatico per tutto il nostro Paese. Noi continuiamo ad andare avanti a testa alta contro mafie e criminalità, per ripristinare la legalità, prendendo a esempio l’azione coraggiosa e responsabile di uomini come lui". Lo scrive in un tweet il sindaco di Roma Virginia Raggi (Com)